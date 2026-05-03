Dopo la partita terminata senza reti, l’allenatore ha commentato la prestazione della squadra definendola solida e un passo avanti verso la qualificazione in Champions League. La squadra ha mantenuto la porta inviolata e mostrato sicurezza in campo, anche se non sono stati segnati gol. La partita si è conclusa con un pareggio che ha permesso di consolidare la posizione in classifica, avvicinando l’obiettivo stagionale.

"> Un punto senza gol, ma con tanto significato. Antonio Conte guarda al bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-0 contro il Como. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il tecnico azzurro ha sottolineato la solidità della prestazione e il valore di un risultato arrivato su un campo difficile. “È stata comunque una buona prestazione, altrimenti non saremmo usciti indenni da Como”, ha spiegato Conte, come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport. Secondo quanto evidenziato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il primo tempo è stato quello più complicato per il Napoli, con difficoltà nel pressing e nella gestione del possesso.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte dopo lo 0-0: “Passo avanti verso la Champions, prestazione solida”

#Napoli. #Conte alza la voce: “Due trofei in due anni. I fatti parlano” titoli #neiperte

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