Un uomo è stato arrestato in seguito a un controllo stradale a Napoli. Quando i carabinieri gli hanno chiesto i documenti, ha fornito i dati del fratello invece dei propri. È stato scoperto che la patente era stata revocata. L’uomo è stato fermato e accusato di aver fornito false generalità. La polizia ha proceduto con l’arresto.

I carabinieri lo hanno fermato mentre era alla guida della sua auto, peccato che avesse la patente revocata. Ma lui non ci ha pensato due volte. Alla richiesta dei militari dell’Arma di fornire le sue generalità, ha risposto dando quelle del fratello. Accade a Napoli, per la precisione a Torre del Greco. I carabinieri però non si sono fatti ingannare. Hanno capito il trucco e per lui è scattato l’arresto: l’accusa per il 46enne è quella di falsa attestazione a pubblico ufficiale. Adesso è in attesa di giudizio. Il fratello e le sue tasche sono salvi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, ha la patente revocata e all'alt dà i dati del fratello: arrestato

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