Durante un controllo in zona Maciachini, gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno notato un ciclomotore senza targa posteriore. Alla richiesta di fermarsi, il conducente non si è arrestato ed è scappato, coinvolgendo un inseguimento con manovre pericolose tra cui il passaggio contromano e sul marciapiede. Poco dopo, la polizia ha arrestato il conducente, che risultava avere la patente revocata.

Milano, 4 maggio 2026 – Polizia Locale di Milano in azione. Durante un controllo del territorio in zona Maciachini, gli agenti hanno intercettato un ciclomotore privo di targa posteriore si sono subito insospettiti. All'alt delle forze dell’ordine, il conducente ha rifiutato di fermarsi, dandosi alla fuga e dando origine a un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri tra le vie della zona, anche contromano e in parte sul marciapiede. Durante le fasi concitate dell'inseguimento, il fuggitivo ha più volte ignorato gli ordini di arrestare la marcia e, in un frangente, ha urtato uno degli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo, riuscendo inizialmente a proseguire la fuga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guida con patente revocata e non si ferma all’alt, parte l’inseguimento (anche contromano e sul marciapiede): arrestato

Notizie correlate

Scappa a 140 km/h: 39enne clandestino e senza patente non si ferma all'alt, arrestato dopo inseguimentoI carabinieri di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Leggi anche: Inseguimento a Roma: senza patente non si ferma all'alt e si scontra contro un bus

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Guida con patente revocata: denunciato 42enne a Cassino; Beccato a guidare con la patente revocata: auto sequestrata; Alla guida con una patente scaduta da 12 anni: sequestro e maxi sanzione; Guida nella notte l’auto della madre, ma la patente era revocata da anni: denunciato.

Guida con patente revocata e non si ferma all’alt, parte l’inseguimento (anche contromano e sul marciapiede): arrestatoMilano, il 29enne italiano era anche in sella a un ciclomotore già sottoposto a provvedimenti amministrativi e con una targa artigianale non conforme ... ilgiorno.it

Patente revocata per misure di prevenzione: senza riabilitazione niente ritorno alla guidaIl Consiglio di Stato chiarisce l’art. 120 C.d.S.: dopo la revoca della patente per misure di prevenzione, il triennio non basta senza riabilitazione. diritto.it

Cosa uscirà questa settimana Quali sono le serie tv più interessanti in arrivo sulle varie reti e piattaforme, quelle da non perdere E quali invece quelle 'evitabili' Ne parliamo nella nostra Guida alle Serie Tv da vedere, a cura di Antonio Casu e disponibile og - facebook.com facebook

PIO CHE GUIDA PIAZZA DUOMO INVASA DA TIFOSI DELL’INTER: NON C’È NIENTE DI PIÙ BELLO x.com