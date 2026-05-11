Castelmassa fermato un camionista con patente revocata e dati falsi

A Castelmassa, un camionista è stato fermato durante un controllo. Durante le verifiche, si è scoperto che aveva la patente revocata e aveva fornito dati falsi. La polizia ha accertato che il conducente aveva cercato di nascondere la propria identità. Sono state avviate le procedure legali, e il camionista di Tribano è stato sottoposto a procedimento giudiziario. Le autorità stanno ora approfondendo i dettagli dell’accaduto.

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? Punti chiave Come ha fatto il conducente a nascondere la sua vera identità?. Quali sono state le conseguenze legali per il camionista di Tribano?. Perché i Carabinieri hanno dovuto spostare l'accertamento in caserma?. Cosa è emerso durante la perquisizione del mezzo pesante?.? In Breve Lunedì 11 maggio 2026 ore 18:10 controllo Carabinieri a Castelmassa. Conducente moldavo di 34 anni residente a Tribano fornisce dati falsi. Procura di Rovigo convalida perquisizione veicolo e controllo personale. Denuncia per false generalità a pubblico ufficiale e sanzioni Codice Strada. Alle ore 18:10 di lunedì 11 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Castelmassa hanno fermato un autocarro durante un controllo stradale, scoprendo che il conducente forniva dati falsi per nascondere la propria identità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelmassa, fermato un camionista con patente revocata e dati falsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Guida con patente revocata: denunciato 42enne a CassinoProseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella città di Cassino.