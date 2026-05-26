Un guasto alla tubazione dell’impianto antincendio alla stazione Municipio della metro Linea 6 a Napoli ha causato un'interruzione nei lavori di riparazione, stimati in circa due mesi. La stazione rimarrà aperta e i treni continueranno a circolare normalmente.

Nuovi problemi alla stazione Municipio della metro Linea 6 di Napoli. Un guasto alla tubazione dell’impianto antincendio richiederà circa due mesi di interventi, ma la fermata resterà aperta e i treni continueranno a circolare regolarmente. Ancora criticità per la stazione Metro Linea 6 di piazza Municipio. Dopo mesi di infiltrazioni e perdite d’acqua visibili anche ai passeggeri, le verifiche tecniche hanno individuato un guasto al sistema antincendio della fermata. Il problema, come riporta Fanpage.it, riguarderebbe la tubazione idrica antincendio a servizio della metropolitana, in particolare nell’area vicina al passaggio pedonale. Per risolvere il problema saranno necessari circa due mesi di interventi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, guasto al sistema antincendio della metro Linea 6 a Municipio: due mesi di lavori

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