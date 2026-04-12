Muore su banchina chiusa per due ore linea 1 della metro a Napoli

La linea 1 della metropolitana di Napoli è rimasta chiusa per circa due ore dopo che un uomo di 84 anni si è accasciato sulla banchina mentre aspettava il treno nella stazione di Medaglie d’Oro. La stazione è stata temporaneamente chiusa nel corso dell’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Non sono ancora state diffuse informazioni sulle cause del malore e sulle eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto La linea 1 della metropolitana di Napoli è stata chiusa per circa due ore in seguito al malore di un uomo di 84 anni che si è accasciato mentre aspettava il treno nella stazione di Medaglie d’Oro. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia. L’uomo è morto sul colpo, l’ipotesi è che sia stato stroncato da un malore. Successivamente la linea è stata riaperta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muore su banchina, chiusa per due ore linea 1 della metro a Napoli Leggi anche: Metro Linea 2 Napoli, chiusa la stazione Amedeo per un mese: riaprirà il 1 marzo Napoli, metro Linea 2, stazione di piazza Amedeo chiusa per lavori Pnrr: riapertura prevista a marzoÈ chiusa da domenica 1 febbraio la stazione di piazza Amedeo della Metro Linea 2, interessata da importanti lavori di riqualificazione.