Napoli piena di turisti ma due funicolari e la linea L6 della Metro anticipano la chiusura

Napoli si trova in un momento di grande afflusso di turisti e si prepara a celebrare la festa della liberazione, con molte persone presenti in città e una partita di calcio al Maradona. Tuttavia, si registrano disagi per circa 60mila utenti che ogni giorno si affidano alle quattro funicolari gestite dall’azienda di trasporto locale. Contestualmente, sono previste la chiusura anticipata di due funicolari e della linea L6 della metropolitana.

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“Con la rosa al completo, Conte lo vinceva.” Stefano Ceci: “Antonio Conte ha fatto un grande lavoro. Infortuni, problemi, squadra mai piena. Eppure il Napoli è rimasto lì. #conte #napoli #sscnapoli #calcionapoli1926 facebook