Calcio Napoli McTominay verso il rinnovo | incontro con gli agenti durante la sosta

Durante la sosta, il centrocampista scozzese ha incontrato gli agenti per discutere il rinnovo del contratto con il Calcio Napoli. Secondo quanto riportato, l’accordo potrebbe essere concluso entro la fine del mese e prevedere un ingaggio di circa cinque milioni di euro a stagione. La trattativa si concentra sulla prosecuzione del rapporto tra il giocatore e il club.

Il centrocampista scozzese vicino al prolungamento con il Calcio Napoli. Secondo il Corriere del Mezzogiorno l'accordo potrebbe essere definito a fine mese, con un ingaggio vicino ai cinque milioni di euro a stagione. Il Calcio Napoli è pronto a prolungare il contratto di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese sarebbe infatti sempre più vicino al rinnovo con il club azzurro, che ha manifestato la volontà di continuare il rapporto con il giocatore anche nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, le parti potrebbero presto definire il nuovo accordo. Per formalizzare il prolungamento contrattuale, gli agenti del calciatore sono attesi a Napoli durante la sosta per le nazionali, prevista alla fine del mese di marzo.

