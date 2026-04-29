Stiller Juventus incontro conoscitivo con gli agenti | ecco a cosa è legato l’assalto bianconero al centrocampista

La Juventus ha incontrato gli agenti di un centrocampista tedesco in un colloquio conoscitivo. L’obiettivo dell’incontro è stato valutare la possibilità di un trasferimento, senza ancora confermare ufficialmente alcuna trattativa in corso. La società bianconera sta monitorando attentamente la situazione del giocatore, che attualmente gioca in un campionato straniero. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a sviluppi futuri o dettagli specifici sull’interesse.

di Angelo Ciarletta Stiller Juventus, incontro conoscitivo con gli agenti: ecco a cosa è legato l’assalto della Vecchia Signora al regista tedesco. La Juve muove i primi passi concreti per ridisegnare la propria mediana. Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, il club bianconero ha effettuato un incontro conoscitivo con gli agenti di Angelo Stiller. Con 48 presenze e 10 assist stagionali, il giocatore dello Stoccarda rappresenta il profilo ideale per Luciano Spalletti. MERCATO JUVE LIVE Il tecnico vuole inserire un calciatore di costruzione, seguendo il modello già adottato con successo in passato. Se il club tedesco valuta il cartellino circa 60 milioni, il contratto deposita una clausola rescissoria da 36,5 milioni di euro, cifra decisamente più accessibile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stiller Juventus, incontro conoscitivo con gli agenti: ecco a cosa è legato l’assalto bianconero al centrocampista Notizie correlate Miretti Juventus, il centrocampista bianconero potrebbe essere sacrificato per far quadrare i conti. Ecco quanto chiede la Vecchia Signoradi Redazione JuventusNews24Miretti Juventus, il centrocampista potrebbe essere sacrificato per far quadrare i conti. Stiller Juventus, folta concorrenza sul mediano per l’estate. Ecco cosa pensa il tedesco dei bianconeridi Angelo CiarlettaStiller Juventus, folta concorrenza sul centrocampista dello Stoccarda per l’estate. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Juve si muove per Stiller: Spalletti vuole alzare il livello della mediana; Juventus, incontro conoscitivo per Stiller. Ha una clausola risolutoria da 36 milioni; Un tedesco sulla mediana: la Juventus monitora Stiller dello Stoccarda; Juve, primi contatti per Stiller: clausola da 36 milioni e pista concreta per il centrocampo. Juventus, incontro conoscitivo per Stiller. Ha una clausola risolutoria da 36 milioniLa Juventus ha già incontrato, nei giorni scorsi, gli agenti di Angelo Stiller, centrocampista di proprietà dello Stoccarda. I bianconeri. tuttomercatoweb.com TJ - Juventus, incontro per Angelo Stiller. Si valuterà a fine stagioneQuando sei più sotto i riflettori, più cose possono colpirti e influenzarti. All'inizio della mia carriera, mi influenzavano di più. Ora ho imparato che non ... tuttojuve.com Quattro chiacchiere con @felixarnoldtt, collega di Bild e vicino alle vicende di casa Vfb: "Lo #Stoccarda toglierà la clausola da 36.5mln di #Stiller, vi dico gli altri tre club interessati oltre la #Juventus" x.com Filippo Mannino. MoodMode · Spectacular. Stiller per la mediana #juventus #calcio #SerieA #championsleague - facebook.com facebook