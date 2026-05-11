Khalaili-Napoli Manna lavora al talento israeliano

Il Napoli sta portando avanti operazioni di mercato focalizzate su giovani talenti, tra cui un giocatore israeliano. Manna, uno dei dirigenti del club, si sta occupando di sviluppare il potenziale di questo calciatore. La società sembra intenzionata a rafforzare la rosa con prospetti emergenti, in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso e il club monitora attentamente le caratteristiche dei profili considerati utili per il progetto sportivo.

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Il Napoli continua a lavorare sui profili giovani in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. Il giocatore piace per età, margini di crescita e duttilità. Può agire sulla fascia e garantire anche una spinta offensiva importante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo identikit rientra pienamente nella nuova linea del club azzurro: “Giovane, di prospettiva, israeliano di 21 anni, abile a tutta fascia e con una buona dose di caratteristiche offensive”. L’idea del Napoli è chiara. Inserire in rosa elementi giovani, da far crescere gradualmente all’interno del progetto tecnico.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Khalaili-Napoli, Manna lavora al talento israeliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, Manna pesca in Germania: primi contatti avviati per il talentoIl Napoli è occupato a terminare la stagione in maniera positiva e conquistare un piazzamento in UEFA Champions League, che modificherebbe molto il... Khalaili-Napoli, accordo vicino: contratto fino al 2031Khalaili-Napoli, accordo vicino: contratto fino al 2031 Il Napoli guarda al campo, ma lavora già anche al mercato. Argomenti più discussi: Khalaili nel mirino del Napoli: Manna punta il gioiello israeliano dell’Union SG – CdS; Manna al lavoro per Khalaili: ecco cosa manca per chiudere; Khalaili-Napoli: Manna sta parlando con l'entourage, cosa filtra; CDS - Napoli, il giovane talento Khalaili ha attirato l'attenzione del d.s. Manna, le ultime. CDS - Napoli, il giovane talento Khalaili ha attirato l'attenzione del d.s. Manna, le ultime ift.tt/DWSU2RT x.com