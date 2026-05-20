Due interventi sbagliati e una vita segnata | maxi risarcimento da oltre 600mila euro
Una donna di Sabaudia ha ottenuto un risarcimento superiore a 600mila euro a seguito di due interventi ortopedici eseguiti presso una struttura sanitaria della capitale. Dopo le operazioni, la paziente ha riportato conseguenze che hanno inciso sulla sua vita quotidiana. La richiesta di risarcimento riguarda i danni derivanti da presunti errori medici durante gli interventi. La vicenda ha portato alla luce questioni relative alla responsabilità medica e alla qualità delle cure fornite.
Una vita segnata da due interventi ortopedici sbagliati. Arriva ora un maxi risarcimento per una donna di Sabaudia che si era sottoposta alle operazioni presso la Casa di Cura Citta di Roma. La sentenza del Tribunale capitolino è stata notificata oggi all’avvocato Renato Mattarelli che ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
SENTENCING: Kouri Richins | Grief Author Murder Trial
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