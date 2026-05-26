Napoli Barra sequestrati oltre 4 kg di droga in uno stabile
A Napoli, in un edificio di Barra, sono stati sequestrati oltre 4 chilogrammi di droga e materiale per il confezionamento. I controlli sono stati condotti dalla polizia, che ha trovato anche strumenti utilizzati per suddividere la sostanza. Nessuno è stato arrestato durante l’operazione. Le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare eventuali complici.
Napoli, controlli antidroga a Barra: sequestrati oltre 4 kg di stupefacenti e materiale per il confezionamento. Napoli, controlli straordinari nel quartiere Barra. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, nel quartiere Barra, la Polizia di Stato ha effettuato un intervento mirato che ha portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di droga. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio nelle aree considerate più sensibili sotto il profilo dello spaccio. A diffondere la notizia la Questura di Napoli Il controllo nello stabile e il ritrovamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Inseguimento a 200 km/h tra Napoli e provincia: arrestati due giovani con droga e targa straniera
Notizie e thread social correlati
Corrieri della droga fermati a Mascali: sequestrati oltre 5 kg di stupefacentiDurante un’operazione della Polizia di Stato a Mascali, due uomini di 62 e 43 anni sono stati arrestati mentre consegnavano circa 3 chilogrammi di...
Frosinone, lotta allo spaccio: 21 arresti e oltre 6 kg di droga sequestratiNella giornata di oggi, i Carabinieri di Frosinone hanno arrestato 21 persone nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga.
Argomenti più discussi: Napoli, agguato a Barra dopo un diverbio: fermato un 40enne per tentato omicidio; Napoli, parcheggio di Barra diventa discarica a cielo aperto: boom di sversamenti abusivi; Controlli a San Giovanni a Teduccio e Barra: decine di denunce e sequestri; Agguato a Pianura, 37enne in fin di vita.
Napoli- Ferito gravemente con un colpo di pistola a Barra, indaga la polizia Personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare per un soggetto cl. ‘77 attinto da colpo d'arma da fuoco. Dalla immediata ricostruzione facebook
Napoli, parcheggio di Barra diventa discarica a cielo aperto: boom di sversamenti abusiviPezzi di automobili, carcasse di veicoli, ingombranti e scarti edili. Decine di micro-discariche a cielo aperto a Barra, nella zona orientale di Napoli, sporcata dalla mano di incivili ... ilmattino.it