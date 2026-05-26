napoli barra sequestrati oltre 4 kg di droga in uno stabile

Notizia in breve

A Napoli, in un edificio di Barra, sono stati sequestrati oltre 4 chilogrammi di droga e materiale per il confezionamento. I controlli sono stati condotti dalla polizia, che ha trovato anche strumenti utilizzati per suddividere la sostanza. Nessuno è stato arrestato durante l’operazione. Le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare eventuali complici.