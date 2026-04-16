Corrieri della droga fermati a Mascali | sequestrati oltre 5 kg di stupefacenti

Durante un’operazione della Polizia di Stato a Mascali, due uomini di 62 e 43 anni sono stati arrestati mentre consegnavano circa 3 chilogrammi di marijuana e 2,5 chilogrammi di hashish. L’intervento ha portato al sequestro di oltre cinque chilogrammi di stupefacenti, che erano destinati alla distribuzione locale. Le forze dell’ordine hanno fermato i due soggetti durante le fasi di consegna, evitando così la diffusione di droga nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arresto durante un’operazione della Polizia di Stato. Due uomini di 62 e 43 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Mascali mentre erano impegnati nella consegna di un ingente quantitativo di droga: 3 chilogrammi di marijuana e 2,5 chilogrammi di hashish. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito di una più ampia attività di controllo del territorio provinciale, intensificata per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Lo scambio sospetto e l’intervento degli agenti. Durante un servizio di pattugliamento, i poliziotti hanno notato un comportamento sospetto: il 62enne ha accostato improvvisamente l’auto lungo la strada, fermandosi accanto a un altro veicolo guidato dal 43enne.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Corrieri della droga fermati a Mascali: sequestrati oltre 5 kg di stupefacenti Notizie correlate Roma, blitz nel quartiere portuense: sequestrati oltre 40 kg di sostanze stupefacentiUn vero e proprio “emporio della droga” nascosto all’interno di un appartamento è stato scoperto a Roma durante un’operazione della Polizia di Stato. Droga nel frigo e sotto i cuscini, sequestrati 30 kg di stupefacenti nel pontinoLATINA (ITALPRESS) – Un vero e proprio deposito della droga pronto a rifornire il litorale pontino in vista della stagione turistica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Catania, trasportavano cocaina nel cruscotto: in arresto due corrieri; Treviso, droga sul web pagata in criptovalute: denunciati due diciassettenni; Dalle frecce al martello, fermati i lanci di droga alla Dogaia: presi due corrieri nella notte; Napoli, scacco ai delivery della droga: 13 arresti nel clan Contini. Corriere della droga viaggiava sul bus di linea: fermata a Torino, sequestrati nove chili di sostanzeLa guardia di finanza di Torino ha arrestato, a fine marzo 2026, una 28enne nigeriana, corriere internazionale della droga arrivata da Barcellona (Spagna) a bordo di un bus di linea. Il controllo è sc ... torinotoday.it Reggio Calabria, sorpresi in auto con 4 kg di cocaina: arrestati due corrieri della droga(LaPresse) La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto a Villa San Giovanni due corrieri di droga diretti in Sicilia, che a bordo della loro autovettura avevano nascosto circa 4 kg ... ilmessaggero.it Sabato 18 aprile a Desenzano la conferenza dedicata ai corrieri della Riviera e la presentazione del volume di Clemente Fedele. - facebook.com facebook Aiazzone, lo sfogo della figlia dell'imprenditore: «Mi portano via la casa per debiti di 25 anni fa. Ma il decreto non si trova» x.com