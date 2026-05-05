Frosinone lotta allo spaccio | 21 arresti e oltre 6 kg di droga sequestrati

Nella giornata di oggi, i Carabinieri di Frosinone hanno arrestato 21 persone nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati più di sei chili di sostanze stupefacenti di vario tipo. L’attività delle forze dell’ordine continua senza sosta per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri. Dal 1 gennaio ad oggi, il Comando Provinciale di Frosinone ha dato vita a un’articolata serie di operazioni volte a smantellare le reti dello spaccio locale e a garantire una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lotta allo spaccio di droga in Irpinia: scattano arresti, denunce e sequestri Civitavecchia: lotta allo spaccio, arrestate due persone, sequestrati 350 grammi di drogaContinua senza sosta l’impegno della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Droga, armi e controlli straordinari: la Polizia di Stato stringe il cerchio in provincia di Frosinone; Cassinate, morsa dei Carabinieri sull'illegalità: cocaina nell'intimo e locali sospesi, raffica di denunce; Espulsioni, denunce e lotta allo spaccio: polizia a tutto campo contro i reati. Spaccio di droga allo Scalo: denunciato un quarantenneIl provvedimento dopo che gli agenti hanno notato un uomo cedere un involucro a una donna fuori un supermercato ... ciociariaoggi.it Frosinone. Un vano segreto in auto per trasportare la drogain arresto tre persone, un 48enne albanese, il figlio 20enne e una 22enne italiana, tutti residenti nel frusinate, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefac ... ilmetropolitano.it dal bilancio dei Carabinieri dall'inizio dell'anno — 21 arresti e oltre 7 chili di stupefacenti sequestrati — ai controlli quotidiani della Polizia di Stato a Frosinone e Cassino, fino all'espulsione di un cittadino rumeno con precedenti per maltrattamenti e porto d'arm - facebook.com facebook