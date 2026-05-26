Romelu Lukaku ha negato di aver mai considerato un addio al Napoli e ha smentito le voci di stampa sulla sua situazione contrattuale. L’attaccante ha dichiarato di essere felice nel club e di non aver mai pensato a una partenza. Le sue parole arrivano in risposta alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, che avevano alimentato dubbi sul suo futuro. Lukaku ha ribadito il suo impegno con il club senza fare ulteriori dettagli.

Romelu Lukaku chiude definitivamente ai rumors di addio estivo: l’attaccante del Napoli dichiara di non aver mai pensato a una partenza e smentisce le ricostruzioni dei media italiani sulla sua situazione contrattuale. Lukaku e il Napoli: niente addio in vista. L’attaccante belga ha affrontato direttamente le speculazioni sul suo futuro durante un’intervista a RTBF. Le sue parole lasciano poco spazio all’interpretazione: “Non sono il tipo che chiede di partire”. Lukaku sottolinea che il suo contratto lo lega ancora agli azzurri per un anno e che la sua volontà rimane quella di proseguire con la maglia partenopea. La dichiarazione arriva dopo settimane di voci insistenti su un possibile trasferimento nella prossima finestra di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, annuncio a sorpresa di Lukaku: le parole sul futuro

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