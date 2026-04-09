Lukaku svolta clamorosa sul futuro? Spunta una pista a sorpresa per l’estate

Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere oggetto di discussioni nel mondo del calcio, con nuove indiscrezioni provenienti dal Belgio. Secondo quanto riportato, si stanno facendo avanti diverse ipotesi riguardanti il suo eventuale trasferimento durante la prossima sessione di mercato estiva. Le trattative e le possibilità di un cambiamento di squadra sono al centro dell’attenzione delle fonti di informazione specializzate.

Il futuro di Romelu Lukaku torna al centro delle voci di mercato e dal Belgio emergono indiscrezioni sorprendenti. L’attaccante del Napoli starebbe valutando scenari inattesi per la prossima stagione. Lukaku, ipotesi Anderlecht. Secondo quanto riportato dal giornalista Yves Talideman di DH Net durante il podcast Café Constant, Lukaku avrebbe confidato ad un amico la possibilità di un ritorno all’Anderlecht in estate. Una pista suggestiva che riporterebbe l’attaccante alle origini della sua carriera. Il club belga mantiene però il massimo riserbo sull’operazione, anche per via delle difficoltà economiche. L’ingaggio di Lukaku vicino agli 8 milioni lordi a stagione, rappresenta un ostacolo significativo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lukaku, svolta clamorosa sul futuro? Spunta una pista a sorpresa per l’estate Sommer, il dubbio sul futuro: l’Inter prepara una proposta a sorpresa per lo svizzero? Clamorosa ipotesidi Redazione Inter News 24Sommer deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro: l’Inter potrebbe proporgli il ruolo di vice nella prossima... Leggi anche: Romelu Lukaku, prende piede una clamorosa ipotesi entro la prossima estate? #Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA Temi più discussi: Lukaku non torna a Napoli: resterà a curarsi in Belgio! Il club azzurro pronto a prendere decisioni drastiche; Al cast per l'attacco della Juventus si aggiunge pure un nome a dir poco sorprendente!; Meteo, svolta clamorosa dopo Pasqua: aria fredda ribalta la primavera; Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate. Clamoroso, Lukaku non si è presentato a Castel Volturno! Il Mattino: decisione non condivisa col club, Napoli infuriatoUltime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la pr ... msn.com Si rivede Lukaku ma è solo un messaggio social. Ormai il Napoli sulle spalle di HojlundIn casa Napoli non ci sono sostanziali novità sul fronte Romelu Lukaku, l'attaccante è ancora a Bruxelles dove si allena con un preparatore personale per - parole sue - ritrovare la migliore forma fis ... msn.com Napoli, Lukaku torna in campo: le foto dell'allenamento in Belgio - facebook.com facebook #Napoli, #Lukaku torna in campo: le foto dell'allenamento in Belgio x.com