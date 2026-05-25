Vincenzo Italiano ha risposto a una domanda sull’interesse del Napoli, lasciando intendere una possibile disponibilità a trasferirsi alla guida della squadra. L’allenatore ha confermato di essere stato contattato, senza negare o confermare ufficialmente il trasferimento. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di voci di mercato e indiscrezioni sui contatti tra il suo entourage e il club partenopeo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da entrambe le parti.

Vincenzo Italiano è accostato con insistenza alla panchina del Napoli. Intervistato da Repubblica, l’allenatore ha dato una risposta in merito a questo accostamento che sa di una decisa apertura ad un’avventura azzurra. Italiano apre al Napoli? La sua risposta. Nella sua intervista ai microfoni di Repubblica, Vincenzo Italiano ha risposto così in merito ad un possibile futuro a Napoli per sostituire Antonio Conte: “Non so se il Napoli mi voglia davvero, sta facendo esplorazioni su tanti allenatori. Avranno stima del lavoro fatto in questi anni, di più non saprei dire” Sul futuro al Bologna, la sua risposta sa di addio: “C’è anche la possibilità che non rimanga a Bologna, non lo nego. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Italiano a sorpresa: l’annuncio sul futuro è un chiaro indizio sul Napoli

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