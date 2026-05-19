Napoli il sostituto di Conte | ADL potrebbe affidare la panchina ad un allenatore napoletano?
Il Napoli si prepara a cambiare guida tecnica dopo che Antonio Conte ha comunicato la volontà di lasciare il club a fine stagione. La decisione arriva dopo settimane di incontri tra l’allenatore e la dirigenza, segnate da tensioni e riflessioni. Ora si attende l’annuncio ufficiale e la scelta del nuovo allenatore, con possibili alternative interne al club e un’attenzione particolare a un possibile ritorno di un tecnico napoletano. La società ha già avviato i primi contatti per definire il futuro della panchina.
L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra essere arrivata ai titoli di coda. Dopo settimane di tensioni, riflessioni e incontri con la dirigenza, il tecnico avrebbe comunicato personalmente ad Aurelio De Laurentiis la volontà di lasciare il club al termine della stagione. Una decisione forte, maturata nonostante i risultati ottenuti e un rapporto che, almeno pubblicamente, sembrava ancora saldo. Il presidente azzurro, però, non vuole farsi trovare impreparato e starebbe già lavorando per scegliere il nuovo allenatore del progetto del centenario. In cima alla lista resta il nome di Maurizio Sarri, profilo che metterebbe d’accordo gran parte della piazza per il forte legame con Napoli e per l’identità di gioco che ha lasciato nel cuore dei tifosi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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