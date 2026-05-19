Napoli il sostituto di Conte | ADL potrebbe affidare la panchina ad un allenatore napoletano?

Il Napoli si prepara a cambiare guida tecnica dopo che Antonio Conte ha comunicato la volontà di lasciare il club a fine stagione. La decisione arriva dopo settimane di incontri tra l’allenatore e la dirigenza, segnate da tensioni e riflessioni. Ora si attende l’annuncio ufficiale e la scelta del nuovo allenatore, con possibili alternative interne al club e un’attenzione particolare a un possibile ritorno di un tecnico napoletano. La società ha già avviato i primi contatti per definire il futuro della panchina.

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