Villaricca picchia la mamma e tenta di togliersi la vita | carabinieri arrestano 25enne

Nel primo pomeriggio di sabato a Villaricca, in zona corso Europa, un ragazzo di 25 anni ha aggredito fisicamente la madre e ha tentato di togliersi la vita. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto dell’uomo, che ha causato momenti di paura tra i residenti. La donna ha riportato ferite e sono stati avviati gli accertamenti sulle condizioni psicologiche del giovane.

Momenti di paura a Villaricca in zona corso Europa nel weekend di Pasqua. Nel primo pomeriggio di sabato un ragazzo di 25 anni ha dato in escandescenze e ha aggredito fisicamente la mamma. Subito dopo avrebbe minacciato il suicidio scavalcando la ringhiera del balcone. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri della locale Stazione guidati dal comandante Pietro Amati, allertati dai vicini e dalla stessa donna vittima di violenze. I militari dell'Arma, una volta nell'appartamento, hanno persuaso il 25enne a rientrare dal balcone e poi l'hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La madre invece è stata medicata e dimessa con pochi giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, picchia la mamma e tenta di togliersi la vita: carabinieri arrestano 25enne 25enne tenta di togliersi la vita nella stazione ferroviaria di Rimini, salvata in extremis dagli agentiGli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini sono stati protagonisti di un intervento provvidenziale nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. Villaricca-Scampia: Inseguimento di 6 chilometri sotto la pioggia. Carabinieri arrestano 26enneUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Si parla di: Pugno in faccia al figlio che difende la mamma poi le scarica l'estintore addosso: arrestato ex marito a Villaricca; Le uccido, poi picchia il figlio che difende mamma e sorella. 'La uccido' e picchia figlio che difende mamma e sorelle, in manetteLa uccido... mi faccio 30 anni. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Villaricca, in provincia di Napoli, mentre stava aggredendo l'ex moglie e uno dei loro tre figli che si era pe ... ansa.it