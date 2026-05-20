Ragazzo tenta il suicidio tagliandosi con un coltello | portato in eliambulanza al Civile

Un giovane ha tentato di togliersi la vita tagliandosi con un coltello, ma grazie a un intervento tempestivo è stato soccorso prima che la situazione peggiorasse. Il ragazzo è stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale civile, dove ora si trova sotto osservazione. La vicenda si è svolta in una zona vicino a un albergo, con il personale di quell’attività e i sanitari del 118 che sono intervenuti immediatamente per prestare assistenza.

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