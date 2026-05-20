Ragazzo tenta il suicidio tagliandosi con un coltello | portato in eliambulanza al Civile
Un giovane ha tentato di togliersi la vita tagliandosi con un coltello, ma grazie a un intervento tempestivo è stato soccorso prima che la situazione peggiorasse. Il ragazzo è stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale civile, dove ora si trova sotto osservazione. La vicenda si è svolta in una zona vicino a un albergo, con il personale di quell’attività e i sanitari del 118 che sono intervenuti immediatamente per prestare assistenza.
Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata: l'intervento tempestivo prima del titolare di un albergo poi dei sanitari del 118 ha evitato il peggio. Nella serata di ieri, martedì 19 maggio, un ragazzo di 19 anni in preda alla disperazione ha estratto un coltello per poi rivolgerlo contro se stesso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
ODELJENJE ZA UBISTVA 02 - DARKO KOSTI SILOVATELJ I UBICA
Sullo stesso argomento
Tenta il suicidio tagliandosi con un vetro, ragazzo salvato in extremisNei giorni scorsi, in prossimità della stazione di Iseo, un ragazzo in preda alla disperazione è stato salvato dai Carabinieri della Compagnia di...
Carabiniere foggiano eroe, salva ragazzo che tenta il suicidio ammanettandosi a lui: "Se cadi tu, cado con te"Domenica 19 aprile, Giuseppe Coscia, carabiniere di Foggia da 10 anni in servizio a Osimo, in provincia di Ancona, ha salvato un ragazzo intenzionato...
Apprensione in Calabria: ragazzo tenta il suicidioIntervento ad altissima tensione per i Carabinieri ad Amantea, dove i militari dell’Arma, coordinati dalla Compagnia di Paola guidata dal capitano Davide Picheo, hanno salvato un giovane che minacciav ... zoom24.it
Una storia di coraggio e prontezza d'animo in #Canavese: un ragazzo è stato salvato in extremis grazie all'intervento dei #carabinieri. Leggi di più [https://www.quotidianocanavese.it/cronaca/canavese-tenta-suicidio-salvato-carabinieri-60369] #Canavese # facebook
Ragazza 20enne tenta il suicidio dal terzo piano a Parma, dopo il salvataggio evita il dialogo con gli agentiUna ragazza di 20 anni è stata salvata dalla Polizia mentre tentava il suicidio da una finestra del centro storico, grazie a una segnalazione. virgilio.it