Ragazzo tenta il suicidio tagliandosi con un coltello | portato in eliambulanza al Civile

Da bresciatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane ha tentato di togliersi la vita tagliandosi con un coltello, ma grazie a un intervento tempestivo è stato soccorso prima che la situazione peggiorasse. Il ragazzo è stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale civile, dove ora si trova sotto osservazione. La vicenda si è svolta in una zona vicino a un albergo, con il personale di quell’attività e i sanitari del 118 che sono intervenuti immediatamente per prestare assistenza.

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Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata: l'intervento tempestivo prima del titolare di un albergo poi dei sanitari del 118 ha evitato il peggio. Nella serata di ieri, martedì 19 maggio, un ragazzo di 19 anni in preda alla disperazione ha estratto un coltello per poi rivolgerlo contro se stesso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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