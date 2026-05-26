Napoli 12enne ferito con due coltellate al Rione Sanità | grave anche il padre

Da 2anews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte al Rione Sanità di Napoli, un ragazzo di 12 anni è stato colpito da due coltellate al polmone sinistro. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Anche il padre del ragazzo è stato ferito durante l’evento. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’aggressione. Non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni o sui responsabili.

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Dramma nella notte al Rione Sanità di Napoli, dove un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al polmone sinistro. I carabinieri non escludono il coinvolgimento del padre, che avrebbe poi tentato il suicidio. Ferita anche la madre. Notte di paura al Rione Sanità, dove un ragazzo di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con due coltellate al polmone sinistro. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione della famiglia e sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, gli investigatori non escludono che a ferire il ragazzino possa essere stato il padre. 🔗 Leggi su 2anews.it

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