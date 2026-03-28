Due persone sono state arrestate nel Rione Sanità a Napoli in relazione a un episodio di sparatoria avvenuto recentemente. Durante l'agguato, alcuni giovani hanno aperto il fuoco contro un motorino, ferendo due persone che si trovavano a bordo. Tra gli arrestati c’è anche il fratello di un noto appartenente a un gruppo criminale locale. La polizia sta proseguendo le indagini sull’accaduto.

Avevano teso un agguato a un motorino nel Rione Sanità, a Napoli. Al momento del passaggio dello scooter, alcuni giovani esplosero numerosi colpi d’arma da fuoco ferendo i due giovani che viaggiavano a bordo del mezzo. Sabato 28 febbraio sono scattati gli arresti per alcuni degli autori del tentato omicidio e tra loro figurerebbe anche il fratello minore, appena 15enne, del killer che uccise il 31 agosto 2023 a Napoli il giovane musicista Giovan Battista Cutolo. I fatti risalgono al 18 gennaio scorso, quando i due giovani che viaggiavano a bordo dello scooter, giunti in Largo Totò, nel Rione Sanità, vennero raggiunti da 11 proiettili esplosi da due armi diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agguato al Rione Sanità a Napoli: due arresti, c’è anche il fratello del killer di Giogiò Cutolo

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