Un 12enne di Napoli è stato trasportato in ospedale con ferite da arma da taglio al torace e alla gola. Anche il padre ha subito ferite da arma da taglio ed è stato ricoverato in condizioni critiche. La polizia sta indagando su una lite familiare che avrebbe portato all’aggressione. La vittima e il padre sono in prognosi riservata. La scena si è svolta in un’abitazione della città.

Un 12enne di Napoli è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini per ferite da arma da taglio al torace. Il minore è stato trafitto con due coltellate al polmone sinistro in via Vergini, nella sua abitazione. In ospedale è stato trasportato anche il padre del ragazzino anche lui con ferite da taglio all'altezza della gola. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che indagano sulla possibilità di un'aggressione domestica. Non si esclude che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest’ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, 12enne e il padre gravi in ospedale: hanno coltellate al torace e alla gola. Si indaga su lite familiare

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