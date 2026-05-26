Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al polmone sinistro durante un episodio avvenuto in una abitazione a Napoli. Le forze dell’ordine indagano su un possibile litigio con il padre. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia ha sequestrato l’arma e sta ascoltando testimoni per ricostruire la dinamica. Nessuna altra persona è stata ancora fermata.

Dramma nel cuore di Napoli, dove un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con due coltellate al polmone sinistro. Il fatto sarebbe avvenuto circa un’ora fa in un’abitazione di via Vergini, nel quartiere Sanità. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che a ferire il minore possa essere stato il padre. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi con un coltello alla gola e al volto. Nel corso della violenta lite è rimasta ferita anche la madre del 12enne, che avrebbe riportato una lesione alla mano. Momenti di forte tensione anche durante i soccorsi: il padre avrebbe infatti aggredito un’infermiera del 118 intervenuta sul posto insieme ai sanitari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, 12enne accoltellato in casa: ipotesi lite con il padre

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