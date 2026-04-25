Ieri sera in via di Valle Aurelia, nella zona Aurelio di Roma, si sono verificati momenti di tensione. Un uomo di 48 anni, armato di machete, si è recato presso l’abitazione dell’ex e ha ferito qualcuno. Durante l’episodio, sono stati coinvolti anche il padre e il fratello dell’uomo, con cui è scoppiata una lite. Due persone sono state arrestate dalle forze dell’ordine nel corso degli eventi.

Momenti di paura si sono verificati ieri sera in via di Valle Aurelia, situata nella zona Aurelio di Roma. Un uomo di 48 anni, con un passato di precedenti penali, si sarebbe presentato all’abitazione della sua ex compagna armato di un machete. Fortunatamente, la donna non era presente in casa, ma all’interno si trovavano il padre e il fratello. Quando l’uomo ha aperto la porta, è scoppiata una violenta lite che è rapidamente degenerata. Durante il confronto, il 48enne è rimasto ferito al braccio destro a causa di un’arma da taglio. Intervento delle Forze dell’Ordine. L’episodio si è verificato intorno alle 20:30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, supportati dalla settima sezione del Nucleo investigativo, per effettuare i rilievi necessari.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: 48enne con machete a casa dell’ex, ferito dopo lite con padre e fratello, due arresti

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