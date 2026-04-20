Nella giornata di ieri, un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita in un garage situato sotto la propria abitazione a Vasto. Fonti ufficiali riferiscono che l’uomo sarebbe stato ucciso durante una lite in casa, episodio culminato con l’utilizzo di un’ascia da parte del padre. Un testimone avrebbe riferito di aver visto il corpo senza vita nel luogo dell’accaduto. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato all’omicidio.

Una lite dentro casa sfociata in omicidio. Andrea Sciorilli, il 21enne di Vasto (Ch) trovato morto nel primo pomeriggio di ieri nel garage sotto la propria abitazione, sarebbe stato ucciso con un'ascia, colpito all'altezza del cranio, di uno zigomo e poi con un colpo mortale allo sterno. Il papà Antonio ha confessato: «Sono stato io», ha detto l'uomo come confermato dal suo legale. E secondo quanto raccontato da un testimone oculare sarebbe anche stato visto insieme al cadavedere del figlio. L'uomo è stato arrestato. Cosa è successo Prima una discussione, per contrasti familiari, e poi l'assassinio. È quanto ha detto il procuratore di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Andrea Sciorilli, ucciso a Vasto dal padre con un'ascia: la lite in casa, poi l'omicido. Un testimone: «L'ho visto con un cadavere»

Notizie correlate

Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie.

Omicidio a Vasto: fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso a coltellate nel garage di casaÈ in stato di fermo il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni che nella tarda serata di ieri sera è stato trovato senza vita nel garage...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto: Sembra un'esecuzione. Chi era il 21enne trovato morto dal padre in garage; Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. Ucciso a coltellate; Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, il padre fermato confessa: Mio figlio era un violento. I colpi inferti con un'accetta.

Omicidio a Vasto, svolta per la morte del 21enne Andrea Sciorilli: il padre confessa dopo il fermoA Vasto, Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage di casa con ferite da arma da taglio: le indagini per omicidio si sono concentrate sul contesto familiare e sul fermo del padre. notizie.it

Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, ucciso dal padre Antonio con l'accetta: aveva denunciato il figlio violentoAntonio, il padre del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in un garage a Vasto, è in stato di fermo come confermato dal suo avvocato ... virgilio.it

Andrea Sciorilli ucciso con un'ascia dal padre. L'uomo è stato visto vicino al cadavere del figlio - facebook.com facebook

Fermato per omicidio il padre di Andrea #Sciorilli, ucciso a #Vasto: ha confessato il delitto. Il 21enne "era un violento", due anni fa una denuncia per #violenza domestica. x.com