Napoli 12enne accoltellato dal padre | Carabinieri sul luogo dell' aggressione
Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con un coltello dal padre nella loro abitazione nel rione Sanità a Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto Investigazioni Scientifiche per i rilievi. Le circostanze dell’aggressione rimangono ancora da chiarire, mentre il minore è stato trasportato in ospedale per le cure. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Il reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri è giunto nel rione Sanità, a Napoli, dove questa mattina un 12enne è stato accoltellato dal padre nella loro abitazione in circostanze ancora da chiarire. Il padre del ragazzino, 35enne, è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall’uso di un’arma, oltre a lesioni a esercente la professione sanitaria per l’aggressione ai danni di un’infermiera del 118 intervenuta sul posto per soccorrere il ragazzo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
LITE FAMILIARE A NAPOLI, 12ENNE ACCOLTELLATO AL POLMONE: PADRE TENTA DI FARLA FINITA
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