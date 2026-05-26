Napoli 12enne accoltellato dal padre | Carabinieri sul luogo dell' aggressione

Notizia in breve

Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con un coltello dal padre nella loro abitazione nel rione Sanità a Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto Investigazioni Scientifiche per i rilievi. Le circostanze dell’aggressione rimangono ancora da chiarire, mentre il minore è stato trasportato in ospedale per le cure. La polizia sta indagando sull’accaduto.