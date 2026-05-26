Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al polmone nella sua abitazione nel Rione Sanità a Napoli. Il padre, coinvolto nell'aggressione, ha poi tentato di togliersi la vita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasferita in ospedale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un ragazzo di 12 anni è stato colpito con due coltellate mentre si trovava nella sua casa nel Rione Sanità a Napoli. Il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. È stato arrestato il padre, che ha tentato il suicidio. Servizio di Amelia Cartìa RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Napoli, 12enne accoltellato al polmone dal padre che poi tenta suicidio

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12enne #accoltellato dal padre a #Napoli. Arrestato l'uomo per tentato omicidio; avrebbe agito in preda ad una crisi di astinenza, poi -lucido- ha tentato il suicidio ed è ora ricoverato. Il figlio è in rianimazione, ma le sue condizioni sono stabili. x.com

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