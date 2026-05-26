Nella giornata di oggi, la polizia ha arrestato dodici persone legate al clan Di Micco, coinvolte in spaccio di droga, estorsioni e un raid. Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione congiunta tra la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini che hanno portato all’esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare. Gli arresti sono stati effettuati in varie zone della città e della provincia.

Spaccio di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici e stese (raid intimidatori): è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.,, I reati ipotizzati sono associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, oltre che di estorsione e tentata estorsione nonché porto in luogo pubblico di arma con matricola abrasa ed esplosione di colpi d'arma da fuoco al fine di incutere pubblico timore e attentare alla sicurezza pubblica, delitti questi ultimi aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, 12 arresti per spaccio, estorsioni e raid: legati al clan Di Micco

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Napoli, 12 arresti al Cavone: colpo al clan Lepre, chiuse piazze di spaccio

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