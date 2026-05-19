Afragola blitz contro il clan Moccia | arresti tra estorsioni e spaccio

Afragola è stata teatro di un'operazione della polizia contro il clan Moccia, che ha portato all'arresto di diverse persone coinvolte in reati di estorsione e spaccio di droga. Durante l'operazione sono stati sequestrati armi e denaro, mentre le indagini hanno ricostruito le modalità con cui i boss gestivano le attività criminali anche attraverso comunicazioni dall'interno delle carceri. Le attività economiche colpite dalle estorsioni del clan comprendevano negozi, imprese edili e attività di servizi presenti nel territorio.

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