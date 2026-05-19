Afragola blitz contro il clan Moccia | arresti tra estorsioni e spaccio
Afragola è stata teatro di un'operazione della polizia contro il clan Moccia, che ha portato all'arresto di diverse persone coinvolte in reati di estorsione e spaccio di droga. Durante l'operazione sono stati sequestrati armi e denaro, mentre le indagini hanno ricostruito le modalità con cui i boss gestivano le attività criminali anche attraverso comunicazioni dall'interno delle carceri. Le attività economiche colpite dalle estorsioni del clan comprendevano negozi, imprese edili e attività di servizi presenti nel territorio.
? Punti chiave Come facevano i boss in carcere a comandare le strade?. Quali attività economiche venivano colpite dalle estorsioni del clan?. Come gestivano il traffico di droga le cellule esterne?. Chi sono i responsabili che coordinavano lo spaccio da dietro le sbarre?.? In Breve Vendita dettagliata di cocaina, hashish e marijuana nella zona di Afragola.. Gestione criminale tramite cellulari illegali da parte di detenuti in carcere.. Impatto economico su commercianti e imprenditori della provincia di Napoli.. Indagini focalizzate su flussi finanziari e nuovi nodi logistici locali.. Le forze dell’ordine hanno condotto un blitz contro il clan Moccia ad Afragola, colpendo una rete criminale attiva nella provincia di Napoli attraverso una serie di arresti mirati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Afragola, blitz antimafia: 26 arresti per il clan Moccia
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