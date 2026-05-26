La polizia di Stato ha arrestato 12 persone in un'operazione a Caivano, smantellando un gruppo coinvolto in estorsioni e traffico di droga. L'intervento è stato condotto dalla Squadra Mobile di Napoli con il supporto di altre unità. Sono state eseguite perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti, oltre a numerosi veicoli e denaro. L'indagine ha portato alla luce attività criminali legate allo spaccio e alle richieste di denaro con metodi coercitivi.

Maxi operazione della Polizia di Stato a Caivano. La Squadra Mobile di Napoli, con il supporto del Commissariato di PS “Afragola”, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 12 persone, gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico di droga, estorsione e reati aggravati dal metodo mafioso. Nel dettaglio, 10 indagati sono stati destinatari della custodia cautelare in carcere, mentre per altre 2 persone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla DDA di Napoli, il... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caivano, estorsioni e droga. Smantellato gruppo legato allo spaccio: 12 arresti

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