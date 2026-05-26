Napoleone e Murat a Bologna | un weekend di eventi fra balli e passeggiate

Venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, a Bologna, si svolgono eventi per il 230° anniversario dell’arrivo di Napoleone. La manifestazione include una serata di ballo a Palazzo d’Accursio e una passeggiata tra i monumenti della Certosa. L’iniziativa è organizzata da 8cento APS e coinvolge la riscoperta di personaggi e fatti storici legati a quegli anni.

In occasione del 230° anniversario dell’arrivo di Napoleone a Bologna (1796-2026), 8cento APS propone un weekend di eventi, venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026: una Grande Soirée con ballo a Palazzo d’Accursio e una passeggiata tra i monumenti della Certosa per riscoprire persone e fatti della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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