Passeggiate canti e balli | martedì le ostetriche attendono le donne

Martedì prossimo, donne e ostetriche si incontreranno in diverse località del territorio. Gli eventi prevedono passeggiate al Forte, incontri nelle biblioteche e attività di canto e ballo all’aperto. Le iniziative si svolgeranno a Chioggia, Mestre e Venezia, con l’obiettivo di promuovere momenti di condivisione tra le partecipanti. Nessun intervento o intervento ufficiale è stato comunicato riguardo alle attività previste.

Donne e ostetriche si danno appuntamento martedì prossimo a Chioggia, Mestre e Venezia per condividere passeggiate al Forte, confronti in biblioteca, canti e balli all’aperto. E tra un’attività e l’altra parleranno di ciclicità femminile, fertilità, gravidenza, travaglio, parto, post partum.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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