Nadal e il piede ‘deformato’ l’immagine choc su Netflix

Nella nuova docu-serie Netflix, in uscita il 29 maggio, viene mostrata un’immagine choc di Rafa Nadal con il piede deformato. La serie, intitolata 'RAFA', rivela anche aspetti poco noti dell’ex tennista, tra vittorie e sofferenze. La scena con il piede è tra le immagini più forti del documentario. La produzione presenta un lato inedito di Nadal, senza commenti o analisi aggiuntive.

(Adnkronos) – Rafa Nadal mostra immagini choc nella sua nuova docu-serie Netflix. 'RAFA', in uscita il prossimo 29 maggio, mostra un lato inedito dell'ex tennista spagnolo, tra vittorie in campo e sofferenze fuori. Alcuni spoiler sono iniziati a circolare sul web, che è rimasto senza parole, in particolare, di fronte alle condizioni del piede di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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