Rafa | il trailer della docuserie Netflix su Nadal e quando esce
Netflix ha annunciato il rilascio di una nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal, uno dei giocatori più noti del mondo del tennis. La serie ripercorre gli aspetti principali della sua vita e della sua carriera, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua esperienza nel circuito professionistico. Il trailer ufficiale è stato diffuso di recente, e l'uscita della serie è prevista a breve. La produzione si concentra sugli eventi più significativi e sui momenti di maggior impatto nella carriera del campione.
La storia di Rafael Nadal arriva su Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, ha deciso di raccontare, in una nuova docuserie, la vita e la carriera del grande campione di tennis. Si intitola “Rafa” ed è un racconto intimo dedicato al tennista spagnolo. È una serie fatta di immagini di. 🔗 Leggi su Today.it
RAFA (2026) | Trailer italiano della docuserie sportiva su Nadal | NETFLIX
Sullo stesso argomento
Il lato più intimo di Rafa Nadal in una nuova docuserie presto su NetflixPer anni, Rafa Nadal ci ha abituati all'impossibile: trasformare il dolore in routine, l’epopea in abitudine e la resistenza in una forma di identità.
'72 Hours' è il nuovo film Netflix con Kevin Hart: la trama, il trailer, quando escePreparatevi a ridere con il nuovo film Netflix “72 Hours”, una commedia corale, con protagonista Kevin Hart (Una spia e mezzo), sulla storia di un...
#ScifiNews - è online un nuovo coloratissino teaser-trailer della nuova serie anime dedicata a Ghost in the Shell (che oltre all'adrenalina dell'azione presenterà anche dei momenti umoristici) in uscita il 7 Luglio su Amazon Prime video ad opera dello stud facebook
Ryan Meinerding continuerà a ricoprire il ruolo di Responsabile dello Sviluppo Visivo della Marvel Studios, il team di sviluppo visivo lavorerà sotto la sua guida reddit
Borderlands 4: Amon e Rafa scatenano il caos nei nuovi trailer tra droni e personalizzazioniDopo aver promesso caos e piombo con l'arrivo di Borderlands 4 su Switch 2, Gearbox riprende la serie di approfondimenti sui Cacciatori della Cripta con due video dedicati ai personaggi di Amon e Rafa ... everyeye.it
Borderlands 4: conosciamo i nuovi Cacciatori della Cripta con l'esplosivo trailer di RafaDopo aver scatenato la furia della Sirena Vex di Borderlands 4, le fucine creative di Gearbox sfornano un esplosivo trailer che ci porta alla scoperta di Rafa, uno dei nuovi Cacciatori della Cripta ... everyeye.it