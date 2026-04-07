Nelle ultime settimane si sono verificate diverse perdite tra i vertici militari russi. Il ministero della Difesa ha annunciato la morte del generale Aleksandr Otroshchenko, che comandava le forze di difesa aerea della Flotta del Mare del Nord. La notizia si aggiunge a un quadro di incidenti e decessi tra i generali, sia in contesti di combattimento che in altre circostanze.

Il ministero della Difesa russo hanno confermato la morte del generale Aleksandr Otroshchenko, comandante delle forze di difesa aerea della Flotta del Mare del Nord. Otroshchenko è morto il 30 marzo quando un aereo militare da trasporto AN-26 è precipitato in Crimea, in quello che secondo le versioni ufficiali è stato un incidente di volo. Con lui si è ulteriormente allungata la lista degli alti ufficiali russi morti in questi quattro anni di guerra con l’Ucraina, sia sul fronte esterno (lungo la linea di combattimento) sia su quello interno (gli attentati organizzati dai servizi segreti ucraini). È una caratteristica particolare, che di fatto non ha uguali nella storia delle guerre contemporanee. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Russia, la strage dei generali: a Mosca o al fronte, la vita pericolosa degli alti gradi

La Russia rafforza il fronte nord, nuove basi al confine con la Finlandia: così Mosca mette pressione alla NatoLa Russia accelera il potenziamento della propria presenza militare lungo il confine con la Finlandia, in una mossa che appare sempre più come una...

Russia, arrestato attentatore del generale russo. Mosca: «Lyubomir Korba al soldo degli 007 di Kiev, complice in Ucraina»È stato arrestato Lyubomir Korba, l'uomo accusato per l'attentato al generale dei servizi segreti militari di Mosca Vladimir Alekseyev, avvenuto nel...

Temi più discussi: Il ritorno dell’Europa a Bucha: La strage non resterà impunita; Mucche, internet e offensiva al palo. Così Putin è finito nel pantano; A Messa col terrore di essere uccisi: la Pasqua blindata dei cristiani della Nigeria; Progettava una strage a scuola, arrestato un 17enne a Perugia. Si era radicalizzato online.

Bucha, l’UE a Kiev per l’anniversario del massacro: Kaja Kallas La Russia risponderà dei crimini. Il videoOggi è l'anniversario del massacro di Bucha la strage di civili nella cittadina ucraina vicina a Kiev nel marzo 2022 ad opera delle forze russe, nel tentativo - fallito - di accerchiare la capitale ... tg.la7.it

Ucraina, strage al mercato di Nikopol e pioggia di missili su Kharkiv: l’offensiva russa colpisce i centri urbani e la rete energeticaL'offensiva russa ha colpito duramente le aree urbane e i mercati cittadini nelle ultime ore: a Nikopol, un raid condotto tramite droni ha centrato un'area commerciale provocando ... ilmessaggero.it

Torna a parlare l'ex ct che fu protagonista della prima mancata qualificazione a Russia 2018 - facebook.com facebook

Scusi, in quale mondo alternativo la Russia è formalmente una democrazia x.com