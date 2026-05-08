Unicredit sta pianificando di vendere la sua controllata in Russia, AO Bank, agli investitori degli Emirati. La decisione arriva in un momento in cui il gruppo valuta anche le conseguenze di una perdita di circa 3 miliardi di euro sul proprio bilancio. Restano da chiarire quali siano gli investitori emiratini interessati all'acquisto e come questa operazione possa modificare la posizione finanziaria della banca.

? Domande chiave Chi sono gli investitori emiratini pronti a rilevare AO Bank?. Come influirà la perdita di 3 miliardi sul bilancio di Unicredit?. Perché il Cremlino potrebbe bloccare la vendita degli asset russi?. Quali conseguenze avrà l'opposizione tedesca sulla strategia di Andrea Orcel?.? In Breve Impatto negativo sul conto economico tra 3 e 3,3 miliardi di euro.. Beneficio sul Cet 1 stimato in 35 punti base post-operazione.. Chiusura prevista entro il primo semestre 2027 con approvazione del Cremlino.. Friedrich Merz si oppone alla scalata di Unicredit su Commerzbank..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unicredit verso la Russia: piano per vendere AO Bank agli Emirati

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