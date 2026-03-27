Myrta Merlino momento negativo nella tv | l’ultima scelta di Mediaset

Myrta Merlino continua a essere presente in Mediaset, ma la sua posizione all’interno dell’azienda appare incerta. La conduttrice non ha un programma in programmazione e il suo ruolo sembra essere in stand-by. La situazione attuale evidenzia una fase di stallo per la sua carriera televisiva nel gruppo, senza indicazioni di nuovi incarichi o progetti imminenti.

Myrta Merlino resta un caso aperto all’interno di Mediaset, una presenza sospesa tra passato recente e un futuro che, almeno per ora, non sembra prendere forma. Dopo l’esperienza alla conduzione di Pomeriggio 5, la giornalista campana è uscita di scena senza un vero rilancio, finendo in una posizione defilata che la vede comparire solo come opinionista. Una collocazione che, nei corridoi televisivi, viene letta come temporanea, ma che con il passare dei mesi assume sempre più i contorni di una scelta stabile. La scorsa estate aveva segnato un passaggio cruciale. La chiusura dello storico contenitore pomeridiano di Canale 5 aveva aperto nuovi scenari, con la rete che aveva deciso di cambiare rotta affidandosi a un nuovo formato, Dentro la Notizia, guidato da Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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