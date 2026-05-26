Mussolini-Elia botta e risposta dopo Gf Vip | Rosicona Cosa è successo

(Adnkronos) – Il Grande Fratello Vip ha ormai chiuso i battenti, ma le tensioni tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia non sembrano essersi placate. A una settimana dalla finale del reality show di Canale 5, le due finaliste sono tornate protagoniste di un botta e risposta attraverso i loro canali social. Tutto sarebbe nato da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Botta e risposta tra ex concorrenti del Grande Fratello

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GF Vip, la regia censura lo scontro Elia-Mussolini: cosa è successo davvero in cucinaNella casa del Grande Fratello Vip 2026, si è verificato un episodio di tensione tra Antonella Elia e un altro concorrente.

“Non sapete cosa mi ha fatto”. Antonella Elia contro Alessandra Mussolini dopo il GF VipAntonella Elia ha accusato Alessandra Mussolini di averle fatto qualcosa durante il Grande Fratello Vip 8.

Temi più discussi: Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip, Antonella Elia seconda; Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip: il riassunto della finale; Grande Fratello Vip, favorite Alessandra Mussolini e Antonella Elia (che cerca il bis dopo L'Isola dei Famosi). Le quote dei ?bookmaker; Grande Fratello Vip, per i bookmaker la favorita è Alessandra Mussolini.

Il GF Vip è finito, ma tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini continua lo scontroIl sipario sul GF Vip è calato, ma tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini la tensione resta altissima. Frecciate, accuse e un confronto che continua anche lontano dalle telecamere. rds.it

GF Vip, Alessandra Mussolini sbugiarda Antonella Elia: Ti ho invitata alla festa, sei una rosiconaAlessandra Mussolini sbugiarda Antonella Elia e svela di averla invitata alla sua festa dopo la vittoria del GF Vip: continuano le frecciatine tra le ex concorrenti. mondotv24.it