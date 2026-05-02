GF Vip la regia censura lo scontro Elia-Mussolini | cosa è successo davvero in cucina

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, si è verificato un episodio di tensione tra Antonella Elia e un altro concorrente. Durante una scena in cucina, la regia ha deciso di censurare le immagini di uno scontro tra i due. La trasmissione ha mostrato solo alcune parti della discussione, senza trasmettere il confronto completo. La decisione di censurare è stata comunicata durante la diretta televisiva.

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2026 ha raggiunto livelli critici. Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono state protagoniste di uno scontro violentissimo che ha costretto la regia a intervenire censurando le immagini e mostrando per diversi minuti solo la piscina vuota, mentre dal salone e dal giardino continuavano ad arrivare urla. Questo sclero totalmente ingiustificato e così tanto esasperato è veramente imbarazzante! #GFVIP pic.twitter.comcmutV1OscN — Martina (@dontbelate) May 2, 2026 Tutto è nato dalle conseguenze della lite furiosa tra Marco Berry e Francesca Manzini di qualche giorno fa. L’imitatrice si è sfogata con altri coinquilini raccontando di essersi spaventata per l’aggressività dimostrata da Berry, affermando che le grida del gieffino le hanno rievocato traumi del passato.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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