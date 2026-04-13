Perché i cani spingono gli oggetti con il muso | il significato del muzzle punch secondo l'etologia

Il colpo di muso è un gesto intenzionale che il cane fa quando esplora. Può farlo anche per risolvere problemi o attirare l'attenzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

La gazza ladra “ruba” davvero gli oggetti? Perché si chiama così e com’è nato il mito su questo corvideLa gazza (Pica pica) non ruba gioielli e oggetti metallici: il mito della "gazza ladra" nasce dal folklore europeo e dall'intelligenza di questi...

Il delfino “cammina” con la coda sull’acqua: cos’è il “tail-walking” e perché è così raroUn video rarissimo mostra un delfino che "cammina" in verticale sull'acqua con la coda.