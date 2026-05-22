Muso a muso con il futuro | zooarteterapia in carcere alla Federico II confronto su cura e reinserimento

Nelle carceri campane è entrata la zooarteterapia, un progetto sperimentale che utilizza cani e attività artistiche come strumenti di supporto emotivo. Durante un confronto presso l'Università Federico II, sono stati analizzati i metodi e gli obiettivi di questa iniziativa, che mira a favorire il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti. La sperimentazione si inserisce in un percorso più ampio di integrazione tra cura, arte e percorsi di riabilitazione all’interno del sistema penitenziario.

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