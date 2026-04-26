musica sport e street food limito fa festa

A Limito, nel fine settimana, si svolge la Festa di San Giorgio, con eventi dedicati alla musica, allo sport e allo street food. La manifestazione interessa diverse aree della località e coinvolge la comunità locale e i visitatori. Durante i giorni della festa, vengono organizzate varie attività e spettacoli per intrattenere il pubblico presente. La festa rappresenta un momento di aggregazione per gli abitanti e i partecipanti.

Un fine settimana all’insegna di musica, sport e street food, a Limito torna la Festa di San Giorgio. L’edizione 2026 punta ancora una volta sulla formula che unisce tradizione e partecipazione, con migliaia di visitatori attesi anche dai Comuni vicini e da Milano. Cuore dell’evento è lo " Street Food Festival ", una vera e propria carovana di food truck che propone cucine da tutto il mondo: dall’asado argentino agli hamburger toscani, dai tacos messicani alle bombette pugliesi, fino a pizza fritta napoletana, paella, hot dog e specialità dolci e salate, con attenzione anche a proposte vegetariane e senza glutine. Un percorso del gusto che trasforma il centro del quartiere in un villaggio gastronomico a cielo aperto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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