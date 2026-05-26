Musica sport e buona tavola Arriva la fiera di Sant’Antonio

La fiera di Sant’Antonio a Dosso si svolgerà dall’8 al 13 giugno, con un programma che include musica, sport e gastronomia. L’evento è organizzato dall’associazione Dosso Insieme in collaborazione con la parrocchia San Giovanni Battista. La manifestazione prevede diverse iniziative per tutti i gusti e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La fiera si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo diverse attività e momenti di intrattenimento.

È ricco e per tutti i gusti il programma della fiera di Sant’Antonio di Dosso che dall’8 al 13 giugno si veste a festa grazie all’organizzazione e collaborazione tra l’associazione Dosso Insieme e la parrocchia San Giovanni Battista. Si parte con lo sport, 8, 9 e 10 giugno con ‘La bala dal Dos’ cioè un torneo di calcio che vede sfidarsi 5 squadre da 4 giocatori, dalle 17 alle 21 in piazza Garibaldi nel campetto della chiesa. Il tutto, arricchito dallo stand con panini alla salsiccia, patatine fritte, drink e birra. Nella sera di martedì 9, in piazza alle 21 ci sarà la dimostrazione di jujitsu, goju e sipalki e alle 21.45 ci sarà il saggio di fine anno dal titolo ‘25 anni di emozioni’, spettacolo di Asd Endas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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