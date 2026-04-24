Lonato la musica classica accende la Chiesa di Sant’Antonio Abate

A Lonato, nel mese di maggio 2026, si terranno tre concerti di musica classica nella Chiesa di Sant’Antonio Abate. Gli eventi si svolgeranno in diverse date e prevedono l’esibizione di vari artisti. La chiesa si prepara ad accogliere gli spettatori per queste esibizioni che si concentrano su musica classica. Le date precise e i programmi sono stati comunicati dagli organizzatori.

? Cosa sapere Tre concerti di musica classica animeranno la Chiesa di Sant'Antonio Abate a Lonato maggio 2026.. L'iniziativa si inserisce in un calendario culturale che coinvolge anche Castello Quistini e Monte Maddalena.. Le note di violino e violoncello risuoneranno tra le mura della Chiesa di Sant’Antonio Abate a Lonato del Garda durante tre appuntamenti musicali previsti per il mese di maggio 2026. Il programma che animerà il borgo prevede una selezione di grandi autori classici e contemporanei, trasformando la parrocchia in un palcoscenico d’eccellenza per la comunità locale. La prima data è fissata per domenica 10 maggio alle ore 17,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lonato, la musica classica accende la Chiesa di Sant’Antonio Abate Notizie correlate Lonato del Garda: classica a Sant'AntonioRitorna anche quest'anno l'atteso appuntamento con la musica classica a Lonato del Garda. Nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti il concerto della rassegna corale La passione di GesùSabato 28 febbraio, la chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti ospita la 25esima edizione della Passio Christi, concerto della rassegna corale La...