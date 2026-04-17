In arrivo il Bloom Festival | Uniamo le generazioni attraverso musica e socialità

Il Bloom Festival si prepara a tornare al parco San Giuliano di Mestre con un'edizione più lunga e ricca, che si svolgerà in otto giornate, rispetto alle cinque dell'anno precedente. La manifestazione punta a coinvolgere diverse generazioni attraverso concerti e momenti di socialità, ampliando anche le attrazioni offerte al pubblico. La programmazione musicale e le attività si susseguiranno nel corso di quasi due settimane, confermando la crescita dell'evento rispetto alle precedenti edizioni.

Il Bloom Festival al parco San Giuliano di Mestre quest'anno cresce e amplia l'offerta: sia in termini di proposta musicale (gli eventi si sviluppano in 8 giornate, contro le 5 del 2025), sia per quanto riguarda le attrazioni. L'appuntamento è dal 24 al 26 aprile e dal 29 aprile al 3 maggio, con.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Ciao a tutti! Sarò a Malta da domenica 19 e vorrei andare al Bloom festival. Qualcuno sa dirmi se i biglietti potrò comprarli direttamente in loco O rischio di non trovarli e mi conviene comprarli prima on line Vi ringrazio - facebook.com facebook