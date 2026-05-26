Musica a Villa Tadini | concerto per il vigile colpito dall’incendio

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno 2026 alle 18:30 si terrà un concerto nella pineta di Villa Tadini ad Agnano. L’evento si svolgerà ai margini del bosco e ha come obiettivo di raccogliere fondi per un vigile rimasto ferito in un incendio. La manifestazione coinvolgerà artisti e pubblico, con l’intento di sostenere il vigile colpito dall’incendio. La location è stata scelta per l’atmosfera naturale e tranquilla del parco.