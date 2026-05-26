Musica a Villa Tadini | concerto per il vigile colpito dall’incendio
Venerdì 5 giugno 2026 alle 18:30 si terrà un concerto nella pineta di Villa Tadini ad Agnano. L’evento si svolgerà ai margini del bosco e ha come obiettivo di raccogliere fondi per un vigile rimasto ferito in un incendio. La manifestazione coinvolgerà artisti e pubblico, con l’intento di sostenere il vigile colpito dall’incendio. La location è stata scelta per l’atmosfera naturale e tranquilla del parco.
Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:30, la pineta di Villa Tadini ad Agnano ospiterà il concerto ai margini del bosco per sostenere Tommaso Nozzolini. L’iniziativa organizzata da Chi vuol esser lieto sia. APS serve a raccogliere i fondi necessari per ricostruire l’abitazione del vigile del fuoco, colpita dal devastante incendio del Monte Faeta avvenuto tra il 30 aprile e il 1° maggio 2026. Il caso di Nozzolini tocca corde profonde in tutto il territorio. Il volontario dell’antincendio boschivo si trovava proprio in prima linea durante l’emergenza al Monte Faeta. Quando il vento forte spinse le fiamme verso Asciano Pisano, costringendo oltre tremila persone all’evacuazione immediata, il fuoco non risparmiò la sua casa situata proprio al limite del bosco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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