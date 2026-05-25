' Concerto ai margini del bosco' a Villa Tadini di Agnano
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Chi vuol esser lieto sia. APS propone un ‘Concerto ai margini del bosco’ venerdì 5 giugno 2026 alle 18:30 nella Pineta di Villa Tadini ad Agnano con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e la collaborazione della Pro loco di Agnano. Un evento straordinario finalizzato alla raccolta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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