Museo del Sannio Echi in Mostra – new gen | studenti e innovazione per riprogettare il futuro del territorio

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si è svolta la cerimonia di chiusura dell’evento “Echi in Mostra – new gen.” al Museo del Sannio. L’iniziativa ha coinvolto studenti in un percorso multidisciplinare, con l’obiettivo di ripensare il futuro del territorio attraverso proposte innovative. Durante l’evento, sono stati presentati i progetti sviluppati dagli studenti, che hanno lavorato su temi legati alla rigenerazione e allo sviluppo locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e di rappresentanti istituzionali.