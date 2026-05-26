Museo del Sannio Echi in Mostra – new gen | studenti e innovazione per riprogettare il futuro del territorio
Venerdì 29 maggio si è svolta la cerimonia di chiusura dell’evento “Echi in Mostra – new gen.” al Museo del Sannio. L’iniziativa ha coinvolto studenti in un percorso multidisciplinare, con l’obiettivo di ripensare il futuro del territorio attraverso proposte innovative. Durante l’evento, sono stati presentati i progetti sviluppati dagli studenti, che hanno lavorato su temi legati alla rigenerazione e allo sviluppo locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e di rappresentanti istituzionali.
Venerdì 29 maggio, presso la Museo del Sannio di Benevento, si terrà “Echi in Mostra – new gen. Riprogettiamo il Futuro del Sannio”, iniziativa dedicata all’innovazione, alla valorizzazione territoriale e al dialogo tra scuola, cultura e impresa. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso multidisciplinare promosso con gli studenti dell’Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo, coinvolti nella realizzazione di progetti che intrecciano creatività, tecnologia, comunicazione, design e identità culturale. Un laboratorio di idee capace di raccontare il Sannio contemporaneo attraverso linguaggi innovativi e nuove prospettive sul territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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