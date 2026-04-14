Per una volta parliamo di futuro | al Museo Ribezzo un confronto tra voci del territorio

Giovedì 23 aprile alle 17, presso il Museo Ribezzo di Brindisi, si terrà un incontro pubblico dedicato alle prospettive della città. L’evento, intitolato “Per una volta, parliamo di futuro”, vedrà la partecipazione di diverse voci del territorio che discuteranno sui possibili sviluppi e le strategie per il domani. L’iniziativa si rivolge a cittadini e rappresentanti istituzionali interessati a confrontarsi sui temi legati al futuro locale.

BRINDISI - U“Per una volta, parliamo di futuro”: a Brindisi un confronto aperto sulle prospettive della cittàBrindisi si interroga sul proprio domani con l’iniziativa “Per una volta, parliamo di futuro”, in programma giovedì 23 aprile alle ore 17.30 presso il Museo Archeologico Francesco Ribezzo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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